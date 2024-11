Ruben Amorim schliesst Gyökeres-Wechsel zu ManUtd vorläufig aus

Ruben Amorim, der Sporting als Trainer in wenigen Tagen verlässt und seinen neuen Job bei Manchester United antritt, wird Torjäger Viktor Gyökeres definitiv nicht mit zu den Red Devils nehmen.

Dies versichert der Portugiese am Rand des 4:1-Siegs seiner Noch-Mannschaft gegen Manchester City in der Champions League. "Wenn ich anfange, Witze über diese Gyökeres-Situation zu machen, bekomme ich Ärger. Das ist meine Stadt, das ist mein Land, also werde ich es respektieren. Viktor muss bis zum Ende der Saison bleiben und dann wird sein Leben wahrscheinlich woanders weitergehen", sagt Amorim.

Gyökeres brilliert in dieser Saison mit bereits 23 Treffern in 17 Spielen. Sein Vertrag bei Sporting läuft zwar noch bis 2028, ein baldiger Abgang in Richtung einer Topliga scheint aber durchaus wahrscheinlich. Manchester United wird es aber wohl nicht direkt, solange Amorim im Amt ist.

psc 6 November, 2024 16:48