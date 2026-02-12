SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Ab auf die Insel

Dusan Vlahovic hat seine Wunschdestination für den Sommer auserkoren

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 12 Februar, 2026 14:26
Dusan Vlahovic hat seine Wunschdestination für den Sommer auserkoren

Torjäger Dusan Vlahovic kann im Sommer ablösefrei wechseln. Geht es nach dem 26-jährigen, steht auch schon fest wohin.

Der Noch-Juve-Profi möchte laut «teamTalk» am liebsten in die Premier League wechseln. Vlahovic traut sich zu, im englischen Fussball sofort Fuss zu fassen. Dieser passt aus seiner Sicht sehr gut zu ihm.

Interessenten gibt es bereits: Tottenham zählt dazu, Chelsea soll sich aber in der Pole Position befinden. Die Blues erachten Vlahovic demnach als Upgrad zu Liam Delap, der im vergangenen Sommer verpflichtet wurde.

Noch steht auch ein Vlahovic-Verbleib bei Juventus zur Debatte. Die Vertragsgespräche sind aber schon vor Monaten ins Stocken geraten. Die Italiener sind nicht bereit, dem Angreifer weiterhin 12 Mio. Euro zu zahlen. Dieser pocht aber weiterhin auf ein hohes Salär.

Mehr Dazu
Wird der FCB schwach?

Über 100 Millionen Ablöse! Hohes Angebot für Bayern-Star
Keine Chance

Chelsea erwägt Enzo-Tausch für Real-Star
Mehr als 150 Millionen

Chelsea gibt für Vinicius ein Premier League-Rekordangebot ab
In England heiss begehrt

Wunschspieler: Liverpool packt 75-Millionen-Star auf die Liste
Qualität gesucht

AS Roma zeigt Interesse an Chelsea-Verteidiger
Mehr entdecken
Es geht in die Niederlande

Raheem Sterling überrascht mit seiner Klubwahl

12.02.2026 - 17:55
Ab auf die Insel

Dusan Vlahovic hat seine Wunschdestination für den Sommer auserkoren

12.02.2026 - 14:26
Für den Sommer

Real Madrid setzt 6 hochkarätige Mittelfeldspieler auf die Shortlist

11.02.2026 - 17:53
Über 100 Millionen Euro

Chelsea bereitet Mega-Angebot für Morgan Rogers vor

9.02.2026 - 09:49
Überraschender Transfer

PAOK prüft Verpflichtung von Raheem Sterling

8.02.2026 - 16:01
Überzeugt in Frankreich

Valentín Barco rückt bei Real Madrid und Chelsea in den Fokus

8.02.2026 - 10:48
Wenig Einsatzzeit

Unklare Zukunft von Liam Delap: Mehrere Klubs beobachten Chelsea-Stürmer

8.02.2026 - 10:35
Verstärkung gesucht

Chelsea sondiert den Markt: Ndiaye rückt ins Blickfeld

8.02.2026 - 09:31
Wechsel schon im Sommer?

ManCity hat für die Guardiola-Nachfolge 3 Namen auf der Shortlist

3.02.2026 - 18:53
Im Tausch für Sarr

Chelsea schickt Ex-Dortmunder Anselmino jetzt nach Frankreich

2.02.2026 - 20:08