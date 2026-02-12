Dusan Vlahovic hat seine Wunschdestination für den Sommer auserkoren

Torjäger Dusan Vlahovic kann im Sommer ablösefrei wechseln. Geht es nach dem 26-jährigen, steht auch schon fest wohin.

Der Noch-Juve-Profi möchte laut «teamTalk» am liebsten in die Premier League wechseln. Vlahovic traut sich zu, im englischen Fussball sofort Fuss zu fassen. Dieser passt aus seiner Sicht sehr gut zu ihm.

Interessenten gibt es bereits: Tottenham zählt dazu, Chelsea soll sich aber in der Pole Position befinden. Die Blues erachten Vlahovic demnach als Upgrad zu Liam Delap, der im vergangenen Sommer verpflichtet wurde.

Noch steht auch ein Vlahovic-Verbleib bei Juventus zur Debatte. Die Vertragsgespräche sind aber schon vor Monaten ins Stocken geraten. Die Italiener sind nicht bereit, dem Angreifer weiterhin 12 Mio. Euro zu zahlen. Dieser pocht aber weiterhin auf ein hohes Salär.