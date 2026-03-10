SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Djed Spence

Juventus steht vor 30 Mio. Euro-Transfer für die Abwehr

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 10 März, 2026 14:41
Juventus könnte für die Defensive im Sommer den englischen Linksverteidiger Djed Spence unter Vertrag nehmen.

Der 25-Jährige läuft derzeit in der Premier League für Tottenham auf. Laut «Gazzetta dello Sport» zeichnet sich nun aber ein Wechsel des Abwehrspielers in die Serie A ab. Juve soll bereit sein, 30 Mio. Euro für den gebürtigen Londoner zu zahlen. Dieser verlängerte seinen Vertrag bei Tottenham erst im vergangenen Sommer bis 2029. Auf der linken Seite ist er aktuell gesetzt.

Erfahrungen in Italien sammelte Spence bereits in der Vergangenheit, war er doch in der Saison 2023/24 auf Leihbasis beim FC Genua beschäftigt. Der heutige Juve-Sportdirektor Marco Ottolini war damals bereits für den Wechsel von Spence nach Genua verantwortlich. Nun könnte er den englischen Profi mit jamaikanischen Wurzeln wieder zu seinem Arbeitgeber lotsen.

Spence hat im Sommer Chancen an die WM zu fahren. Der englische Nationaltrainer Thomas Tuchel hat ihn seit September des vergangenen Jahres dreimal eingesetzt.

