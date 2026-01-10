Aston Villa lotet Wechsel von Conor Gallagher aus

Aston Villa arbeitet an einer möglichen Verpflichtung von Conor Gallagher. Der Mittelfeldspieler von Atlético Madrid gilt intern als realistisches Transferziel für die laufende Wechselperiode. Bereits vor einigen Wochen hatte der 25-Jährige Gespräche mit Trainer Diego Simeone über seine sportliche Perspektive geführt.

Ein möglicher Transfer ist allerdings an mehrere Bedingungen geknüpft. Eine zentrale Rolle spielt das Gehalt des englischen Nationalspielers, das bei Atlético auf einem vergleichsweise hohen Niveau liegt. In der Vergangenheit zeigte sich, dass bei Wechselgedanken Gallaghers Anpassungen auf Spielerseite notwendig waren.

Finanziell sieht sich Aston Villa inzwischen handlungsfähiger. Nach zuletzt verbesserten Rahmenbedingungen im Hinblick auf die PSR-Regularien konzentrieren sich die Gespräche vor allem auf die Ausgestaltung eines möglichen Deals. Diskutiert wird eine Leihe mit Kaufverpflichtung, deren Bedingungen noch offen sind. Während Villa eine leistungsbezogene Lösung bevorzugt, drängt Atlético auf eine früh greifende Verpflichtung.