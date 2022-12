Wechsel offiziell: Matheus Cunha von Atlético zu den Wolves

Matheus Cunha schliesst sich nach knapp zwei Jahren bei Atlético Madrid den Wolverhampton Wanderers in der Premier League an. Der Brasilianer wird damit der erste Transfer von Coach Julen Lopetegui.

Jetzt ist der Wechsel von Matheus Cunha auch offiziell bestätigt: Der 23 Jahre alte Offensivspieler wechselt zum 1. Januar von Atlético Madrid zu den Wolverhampton Wanderers. Obwohl die Wolves in der Premier League auf dem letzten Tabellenplatz rangieren, freut sich Cunha auf seine neue Aufgabe: «Ich glaube an den Klub, ich glaube besonders an den Trainer.»

We've found one more gift under the tree. 🇧🇷🎁 pic.twitter.com/uVNEsBDUfC — Wolves (@Wolves) December 25, 2022

Im Kader sieht er eine «unglaubliche Qualität», wodurch die Wolverhampton Wanderers dort landen könnten, «wo sie hingehören». Zunächst ist er bis Saisonende ausgeliehen. Allerdings gibt es eine Kaufpflicht, die unter bestimmten Bedingungen greift und bei 40 bis 50 Mio. Euro liegen soll.

adk 26 Dezember, 2022 10:55