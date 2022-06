Perfekt: Gennaro Gattuso ist neuer Trainer von Valencia

Die Rückkehr von Gennaro Gattuso an die Seitenlinie ist perfekt: Der 44-Jährige erhält einen Zweijahresvertrag.

Gattuso tritt die Nachfolge von Pepe Bordalás (44) an, der entlassen wurde. Der Italiener war in der Vergangenheit unter anderem Trainer von Napoli, Milan und Pisa. Seine Trainerkarriere begann er in der Schweiz beim FC Sion, wo er eine Weile als Spielertrainer amtete.

psc 9 Juni, 2022 10:47