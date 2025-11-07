Valencia macht YB wegen Ugrinic-Verletzung schwere Vorwürfe

Mittelfeldspieler Filip Ugrinic schloss sich im vergangenen Sommer für 4 Mio. Euro Valencia an. Der 26-Jährige kommt in Spanien bislang nicht in Fahrt, was auch an wiederkehrenden Verletzungsproblemen liegt. Wegen diesen macht der La Liga-Klub den Young Boys nun schwere Vorwürfe.

In den vergangenen Wochen stand Ugrinic nicht mehr im Aufgebot. Der Spielmacher hat Probleme mit der Quadrizepssehne an einem seiner Kniegelenke. Wie "Norantaminuts" berichtet, hatte Ugrinic diese Probleme bereits bei der Vertragsunterschrift im Sommer. YB habe damals aber nicht über diese informiert, heisst es im Bericht. Und Valencia hat bei den medizinischen Untersuchungen keinen entsprechenden Befund gemacht.

Der Ärger beim La Liga-Klub ist gross: Man hat letztlich einen Spieler verpflichtet, der offensichtlich über wiederkehrende Probleme mit dem Knie verfügt.

Der Mittelfeldprofi stand in dieser Saison für Valencia erst während insgesamt 89 Minuten auf dem Platz. Sein letzter Einsatz datiert vom 23. September.

