Fix: Real Madrid verleiht Takefusa Kubo an Villarreal

Der leihweise Wechsel des japanischen Stürmers Takefusa Kubo von Real Madrid zu Villarreal ist perfekt.

Die Klubs bestätigen den Transfer des 19-jährigen am Montagabend. Bereits in der vergangenen Saison spielte Kubo, der von Real im Sommer 2019 verpflichtet wurde, leihweise bei einem anderen Verein. Auf Mallorca erzielte er in 35 Ligaspielen vier Tore und steuerte fünf Assists bei. Nun geht seine Reise bei Villarreal unter Trainer Unai Emery weiter. Kubos Vertrag in Madrid läuft bis 2025. Eine Kaufoption wurde nicht vereinbart.

psc 10 August, 2020 17:23