Verlängerung? Barça äussert sich zu Robert Lewandowski

Barça soll sich nun doch vorstellen können, den auslaufenden Vertrag von Robert Lewandowski zu verlängern. Hansi Flick nimmt Stellung zu den Gerüchten.

Hansi Flick hat sich zur Zukunft von Robert Lewandowski beim FC Barcelona geäussert. «Er macht seine Sache gut, manchmal möchte er mehr spielen. Das ist normal», sagte Flick an der Pressekonferenz vor dem Ligaheimspiel gegen Mallorca (Samstag, 16.15 Uhr). «Wir werden sehen, was am Ende der Saison passiert. Jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt, darüber zu sprechen.»

Flick will sich in der Sache also nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Am Freitag war in Spanien zu lesen, dass sich Barça nun doch eine Verlängerung des auslaufenden Vertrags von Lewandowski vorstellen könne.

Der Superstar spielt bei den Blaugrana keine übergeordnete Rolle mehr und zählt daher nicht mehr zu den Stammkräften. Lewandowski muss für eine Verlängerung auf die Hälfte seines Salärs verzichten, aktuell soll er zehn Millionen Euro netto verdienen.

In der Sturmzentrale erhalten mittlerweile andere Spieler den Vorzug, daran soll sich im Falle einer Vertragsverlängerung nichts ändern. Lewandowski ist für das Team aber noch immer wichtig und kommt auf zwölf Tore in 27 Spielen.