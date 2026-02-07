SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Hansi Flick spricht

Verlängerung? Barça äussert sich zu Robert Lewandowski

Autor: Andre Oechsner | Publiziert: 7 Februar, 2026 12:05
Verlängerung? Barça äussert sich zu Robert Lewandowski

Barça soll sich nun doch vorstellen können, den auslaufenden Vertrag von Robert Lewandowski zu verlängern. Hansi Flick nimmt Stellung zu den Gerüchten.

Hansi Flick hat sich zur Zukunft von Robert Lewandowski beim FC Barcelona geäussert. «Er macht seine Sache gut, manchmal möchte er mehr spielen. Das ist normal», sagte Flick an der Pressekonferenz vor dem Ligaheimspiel gegen Mallorca (Samstag, 16.15 Uhr). «Wir werden sehen, was am Ende der Saison passiert. Jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt, darüber zu sprechen.»

Flick will sich in der Sache also nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Am Freitag war in Spanien zu lesen, dass sich Barça nun doch eine Verlängerung des auslaufenden Vertrags von Lewandowski vorstellen könne.

Der Superstar spielt bei den Blaugrana keine übergeordnete Rolle mehr und zählt daher nicht mehr zu den Stammkräften. Lewandowski muss für eine Verlängerung auf die Hälfte seines Salärs verzichten, aktuell soll er zehn Millionen Euro netto verdienen.

In der Sturmzentrale erhalten mittlerweile andere Spieler den Vorzug, daran soll sich im Falle einer Vertragsverlängerung nichts ändern. Lewandowski ist für das Team aber noch immer wichtig und kommt auf zwölf Tore in 27 Spielen.

Mehr Dazu
Wie einst Colleen Rooney

Hansi Flick hat Kabinen-Maulwurf mit einem Trick überführt
Mamadou Mbacke

Der FC Basel hat einen Verteidiger des grossen FC Barcelona auf dem Schirm
Auch in Spanien

Marc-André ter Stegen hat seinen neuen Klub gefunden
"Jeder würde ihn gerne haben"

Girona-Coach macht Werbung für ter Stegen-Transfer
Keine hohe Forderung

ManCity lässt Nathan Aké günstig zu Barça ziehen
Mehr entdecken
Hansi Flick spricht

Verlängerung? Barça äussert sich zu Robert Lewandowski

7.02.2026 - 12:05
Pedri

Real Madrid plant Blockbuster-Transfer eines Barça-Stars

6.02.2026 - 17:15
Neuer Vertrag

Barça vollzieht U-Turn: Robert Lewandowski könnte bleiben

6.02.2026 - 10:59
Nach Operation

Marc-André ter Stegen bestätigt langen Ausfall

5.02.2026 - 10:25
Langer Ausfall

Marc-André ter Stegen muss erneut operiert werden

4.02.2026 - 15:51
Nächste Woche

Barça-Präsident Joan Laporta lässt Bombe platzen und ruft Neuwahlen aus

4.02.2026 - 10:59
Will bis Karriereende bleiben

Lamine Yamal schwört Barça bei einem Auftritt ewige Treue

3.02.2026 - 10:56
Oberschenkelblessur

Marc-André ter Stegen hat sich schwer verletzt – WM in akuter Gefahr

2.02.2026 - 15:19
Darf nicht gehen

Trotz grossem Interesse: Barça erteilt Talent Wechselverbot

31.01.2026 - 16:10
bis 2031

Barça macht die Verlängerung mit Fermin Lopez perfekt

30.01.2026 - 16:17