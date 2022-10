Thomas Tuchel lehnt Offerte aus Sevilla ab – Umzug nach München?

Nur kurz nach seinem Rauswurf beim FC Chelsea hätte sich Trainer Thomas Tuchel beim FC Sevilla die Gelegenheit für einen neuen Job geboten. Der 49-Jährige lehnte allerdings ab.

Die Andalusier kassierten nach Angaben der «Sport Bild» eine Absage von Tuchel als sie diesen für die Nachfolge von Julen Lopetegui anfragten. Schliesslich wurde dann Jorge Sampaoli als neuer Übungsleiter angestellt.

Tuchel wiederum könnte die Insel, wo er seit Anfang 2021 Trainer bei Chelsea war, demnächst verlassen. Angeblich erwägt er einen Umzug nach München – quasi in die unmittelbare Nachbarschaft des FC Bayern. Allerdings hat dies in erster Linie familiäre Gründe. Noch habe er aber keinen definitiven Entscheid über seinen künftigen Wohnort gefällt. Da er nicht mehr in England Trainer ist droht ihm dort zu Weihnachten die Ausweisung.

psc 19 Oktober, 2022 09:14