Vor Wechsel: Gareth Bale spricht bereits mit Mourinho

Die Rückkehr von Gareth Bale ist in Griffnähe: Der walisische Superstar steht sogar schon im Austausch mit Spurs-Coach José Mourinho.

Dies bestätigt sein Berater Jonathan Barnett gegenüber “Sky Sports”. Der Agent verrät ausserdem, dass Bale “einem Abgang aus Madrid zweifellos so nah wie noch nie in den letzten sieben Jahren” ist. Noch immer sind die Modalitäten des Transfers auszuhandeln. Die Idee ist offenbar, dass die Spurs den 31-jährigen Angreifer ablösefrei erhalten und nur im Erfolgsfall Zahlungen an die Madrilenen entrichten zu müssen.

Eine weitere Frage ist, ob Bale weiterhin sein fürstliches Salär beziehen kann oder Abstriche in Kauf nehmen muss. Barnett ist insgesamt optimistisch: “Der Deal ist kompliziert, aber es besteht ein Grund zu der Annahme, dass er sich dem Abschluss nähert. Die Dinge könnten sehr schnell gehen, wenn die Gespräche weiterhin gut laufen.”

In den persönlichen Gesprächen zwischen Bale und Mourinho soll der Angreifer dem portugiesischen Coach klargemacht haben, welch besonderer Platz die Spurs in seinem Herzen haben. Zur Erinnerung: Der Flügelstürmer spielte zwischen 2007 und 2013 für die Londoner.

psc 17 September, 2020 09:26