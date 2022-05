Jürgen Klopp findet sehr deutliche Worte über Kylian Mbappé

Der FC Liverpool wurde in der Vergangenheit in Bezug auf Kylian Mbappé als möglicher dritter Interessent neben PSG und Real Madrid ins Spiel gebracht. Trainer Jürgen Klopp spricht nun Klartext, was es mit einem möglichen Interesse der Reds am 23-jährigen Weltmeister auf sich hat.

Der deutsche Coach arbeitet auf einer Pressekonferenz zunächst mit einer kleinen Finte: “Natürlich sind wir an Kylian Mbappé interssiert, wir sind ja nicht blind”, sagt der 54-Jährige und ergänzt, dass man den Topstürmer natürlich auch beim FC Liverpool liebe: “Wenn Sie ihn nicht lieben, stellen Sie diese Frage nicht”, wendet sich Klopp dann direkt an den Fragesteller und verrät: “Aber nein, wir sind an diesem Kampf nicht beteiligt. Es gibt andere Klubs, die impliziert sind und das ist sehr gut so. Abgesehen davon ist er ein grossartiger Spieler.”

Mbappé wird Medienberichten zufolge in der kommenden Saison wohl für Real Madrid auflaufen. “The Athletic” schreibt von einer Einigung, wobei noch nichts unterschrieben sei und PSG deshalb noch immer gewisse Hoffnungen auf eine Vertragsverlängerung habe.

psc 17 Mai, 2022 16:01