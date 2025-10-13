Juve will es im Januar bei Endrick versuchen

Juventus wird im Januar wohl einen Vorstoss bei Real-Stürmer Endrick wagen.

Der 19-Jährige hat bei den Madrilenen derzeit einen sehr schweren Stand und kam in dieser Saison noch überhaupt nicht zum Einsatz, obwohl er bereits seit einigen Wochen wieder fit ist. Bereits im vergangenen Sommer war Endrick bei den Turinern im Gespräch. Für die anstehende Transferperiode im Winter könnten die Chancen nun aufgrund der Entwicklung in dieser Saison aber grösser sein.

Real könnte einer Ausleihe zustimmen. Endrick seinerseits benötigt unbedingt Spielpraxis, um nächsten Sommer Chancen für einen Platz im WM-Team der Seleçao zu haben.

Juve müsste aber wohl zunächst einer seiner drei Topstürmer Dusan Vlahovic, Lois Openda und Jonathan David loswerden. Die bevorzugte Option ist Vlahovic, der schon länger auf dem Abstellgleis steht.

psc 13 Oktober, 2025 16:10