Mariano Diaz will Real Madrid verlassen

Nach einem Leben für Real Madrid ist es für Mariano Diaz an der Zeit, nach einer neuen Herausforderung zu suchen.

Mariano Diaz will Real Madrid noch in diesem Sommer verlassen. “Die Intention des Spielers ist es, zu gehen – wie schon in den vergangenen drei Jahren”, gibt Berater David Aranda beim Portal “bernabeudigital.com” Auskunft. Voraussetzung dafür sei jedoch “eine Option, die ihn zufriedenstellt”.

Mariano durchlief an der Concha Espina sämtliche Nachwuchsmannschaften, verpasste aber den grossen Durchbruch bei den Profis. Nach seinem Wechsel zu Olympique Lyon kam Mariano für über 20 Millionen Euro zurück, diese Investition hat sich bis heute nicht bezahlt gemacht.

Für Mariano sind nach seiner 2018er-Rückkehr in die spanische Landeshauptstadt lediglich 59 Ernstkämpfe mit enttäuschenden sieben Toren in der Datenbank erfasst.

aoe 25 Juni, 2022 16:39