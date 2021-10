Salah soll kommen: Real Madrid plant grössten Spielertausch der Geschichte

Real Madrid möchte sich im Hinblick auf die kommende Saison mit Mohamed Salah verstärken und bietet angeblich einen spektakulären Spielertausch an.

Einem Bericht der “Sun” zufolge sind die Spanier bereit, Eden Hazard plus eine stattliche Ablöse im Tausch für den ägyptischen Torjäger zu bieten. Hazard konnte die hohen Erwartungen in Madrid nie wirklich erfüllen und gilt trotz Vertrag bis 2024 als Wechselkandidat. Zumal der 30-jährige Belgier zu den absoluten Spitzenverdienern zählt.

Salah seinerseits pokert mit Liverpool noch um einen neuen Vertrag. Das aktuelle Arbeitspapier läuft bis 2023. Offenbar möchte er der bestbezahlte Premier League-Profi der Gegenwart werden. Ob die Reds die Forderungen erfüllen, ist fraglich. Real würde im Tausch also Hazard bieten, der in der Premier League bei Chelsesa in der Vergangenheit brillieren konnte. Die Blues sollen sich auch mit ihm befassen.

psc 19 Oktober, 2021 11:07