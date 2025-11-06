Real-Coach Xabi Alonso will einen von vier Weltklasse-Spielern

Real Madrids Trainer Xabi Alons sucht eine Verstärkung für das zentrale Mittelfeld und hat dazu vier Topspieler im Visier.

Gemäss spanischen Medienberichten ist der Real-Coach auf der Suche nach einem Profi, der im Grund über ein ähnliches Profil verfügt wie er selbst einst als Profi: Ein Mittelfeldregisseur mit sehr guten Passqualitäten. Gerne würde sich Alonso dabei im obersten Regal bedienen. Im Fokus stehen Alexis Mac Allister von Liverpool, Enzo Fernandes von Chelsea, Adam Wharton von Crystal Palace und auch Vitinha von Paris St. Germain. Einer aus diesem Quartett soll spätestens im kommenden Sommer den Weg nach Madrid finden, wenn es nach Alonso geht.

Alle vier Lösungen sind indes ziemlich kostspielig, da es sich um absolute Topspieler handelt. Die Frage lautet auch, ob die Spielmacher von ihren Vereinen überhaupt die Wechselfreigabe erhalten und ob sie selbst Transfers forcieren möchte. Nach wie vor hat Real aber eine riesige Strahlkraft, die so einiges ermöglicht.

Peter Schneiter 6 November, 2025 16:54