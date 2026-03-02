SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Keine Operation

Real Madrid bestätigt Knieverletzung von Kylian Mbappé

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 2 März, 2026 19:06
Real Madrid muss weiterhin auf Torjäger Kylian Mbappé verzichten.

Der 27-jährige Franzose hat eine Verstauchung am linken Knie erlitten, wie sein Verein nun offiziell bestätigt. Mbappé wird konservativ behandelt, das heisst, es ist keine Operation geplant. Wie lange der Angreifer zuschauen muss, ist noch unklar und hängt vom weiteren Genesungsverlauf ab.

Mbappé hat wegen den Problemen zuletzt bereits zwei Partien verpasst.

