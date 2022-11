Real Madrid listet DFB-Star David Raum

Schon seit Längerem tauchen immer wieder Gerüchte über einen Wechsel von Ferland Mendy auf, der Real Madrid verlassen könnte. David Raum scheint der Spieler zu sein, der ihn an der Concha Espina beerben könnte.

Real Madrid soll mindestens ein Auge auf David Raum haben. Konkret ist das königliche Interesse, von dem die «Mundo Deportivo» berichtet, aber wohl (noch) nicht. Der 24-Jährige nimmt momentan mit der deutschen Nationalmannschaft an der Weltmeisterschaft teil und stand dort zweimal in der Startelf.

An der Concha Espina machen sich die Entscheidungsträger Gedanken über einen neuen Linksverteidiger, weil Ferland Mendy in seiner Entwicklung den nächsten Schritt vermissen lässt. Der 27-Jährige wird medial schon seit einiger Zeit mit einem Abgang in Verbindung gebracht.

Für Raum geht es unterdessen schon länger nur noch bergauf. Im vorigen Sommer wechselte er für 26 Millionen Euro innerhalb der Bundesliga von der TSG Hoffenheim zu RB Leipzig, wo er zu den Leistungsträgern zählt. Raum hatte schon mal mit Real geschäkert.

«Es wäre ein Traum, vielleicht. Ich schliesse keine Türen. Ich bin sehr glücklich in Leipzig, aber Madrid ist ein verrückter Verein», sagte Raum in einem Interview mit der «Marca». Sein Vertrag in Leipzig läuft noch langfristig bis 2027.

