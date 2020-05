Real Madrid hat ein Problem mit Gareth Bale

Real Madrid plant die Zukunft eigentlich ohne Spitzenverdiener Gareth Bale. Einen Abnehmer für den Waliser scheint es aber nicht zu geben.

Laut “Marca” wird der 30-jährige Stürmer wohl mindestens eine weitere Saison für die Königlichen stürmen. Dies liegt daran, dass es schlicht kein oder zu wenig Interesse an Bale gibt. Vor allem scheint kein Klub bereit, das hohe Salär des Angreifers zu übernehmen. Ein konkretes Angebot ist bislang jedenfalls nicht eingetroffen.

Bale betont immer wieder, dass er mit seiner Familie in Madrid glücklich sei. Selbst Anfeindungen der eigenen Fans nimmt er bis zu einem gewissen Grad in Kauf. Auch wenn Real-Coach Zinédine Zidane häufig nicht auf ihn setzt, wird Bale also wohl bei den Königlichen bleiben.

psc 28 Mai, 2020 12:24