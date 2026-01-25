SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Zwei Kandidaten

Real Madrid sondiert Markt: Wharton im Fokus, Fernandes als Option

Autor: Sören Mundt | Publiziert: 25 Januar, 2026 19:52
Bei Real Madrid laufen die Planungen für den kommenden Transfersommer auf Hochtouren. Im Mittelpunkt steht dabei vor allem die Suche nach Verstärkungen für das Mittelfeld.

Nach Berichten aus Spanien gilt Adam Wharton von Crystal Palace inzwischen als Topkandidat. Die Verantwortlichen sollen bereit sein, bis zu 70 Millionen Euro zu investieren, wobei Präsident Florentino Pérez eine Obergrenze von 80 Millionen Euro festgelegt haben soll.

Parallel dazu beobachtet Real auch die Situation von Mateus Fernandes. Der 21-jährige Portugiese von West Ham United steht bei den Königlichen auf dem Radar, vor allem für den Fall eines Abstiegs des englischen Klubs. In diesem Szenario könnte eine Ausstiegsklausel greifen, die einen Wechsel für rund 32 Millionen Euro ermöglichen würde.

