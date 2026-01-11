Von verletztem Spieler: Ausgezeichnete Nachricht für Real Madrid

Real Madrid hat offenbar eine ausgezeichnete Nachricht bezüglich eines Spielers erreicht, der eigentlich noch mehrere Monate passen muss.

Éder Militão fehlt Real Madrid aufgrund eines Risses des hinteren Oberschenkelmuskels im linken Bein erneut mehrere Monate, der 27-Jährige blieb daher vom Verletzungspech erst mal nicht verschont.

Dem Journalisten Ramón Álvarez de Mon zufolge verläuft die Genesung von Militão besser als erwartet. Eine Stammzellenbehandlung soll die Ausfallzeit des Verteidigers verkürzen können. Das ist eine ausgezeichnete Nachricht für die Blancos, die in der Innenverteidigung über enorme personelle Probleme klagen.

Militão kommt aufgrund der erneuten Verletzung in der laufenden Saison lediglich auf 16 Spiele (1272 Minuten) in allen Wettbewerben.

Der 38-fache Nationalspieler aus Brasilien gilt bei Real als der beste Verteidiger, wurde in den vergangenen zweieinhalb Jahren aber unter anderem von zwei Kreuzbandrissen ausgebremst.