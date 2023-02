Barça könnte sich früheren Real-Profi Takefusa Kubo krallen

Der FC Barcelona zeigt Interesse am japanischen Nationalspieler Takefusa Kubo. Der 21-Jährige lief einst für Real Madrid auf.

Dort konnte sich der Offensivspieler allerdings nicht durchsetzen, weshalb er im vergangenen Sommer für 6,5 Mio. Euro fix zu Real Sociedad wechselte. Gemäss «AS» steht Kubo auf der Wunschliste von Barça nun weit oben. Auch bei den Katalanen ist der Youngster kein Unbekannter. Als Junior lief er zwischen 2011 und 2015 in La Masia auf. Er zählte allerdings zu jenen Junioren, die «illegal» verpflichtet wurden und später für eine temporäre Transfersperre für Barcelona sorgten.

2019 war Barça wieder an ihm dran, zog gegen Real Madrid allerdings wieder den Kürzeren. Jetzt ist er wieder ein Thema. Kubo verfügt über eine Ausstiegsklausel in Höhe von 60 Mio. Euro. Real würde an einem Transfer finanziell partizipieren. Die Madrilenen verfügen nämlich über eine 50 Prozent-Weiterverkaufsbeteiligung.

psc 23 Februar, 2023 17:03