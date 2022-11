Urs Fischer verrät Erfolgsrezept: «Die Neuen waren rasch in ihren Wohnungen»

Urs Fischer blickt mit Union Berlin auf eine sehr erfolgreiche erste Saisonhälfte zurück, auch wenn die letzten Wochen vor der WM-Pause nicht mehr ganz nach Wunsch verliefen. Eines der Erfolgsrezepte ist aus seiner Sicht die Tatsache, dass sich die Neuzugänge rasch eingewöhnen konnten.

Union Berlin standen die neuen Spieler in dieser und auch schon in den vergangenen Jahren jeweils bereits zur Saisonvorbereitung zur Verfügung. Ein wichtiges Element aus Sicht von Urs Fischer, wie er im Interview mit «11 Freunde» verrät. Zudem hätten sich die Neuzugänge rasch einleben können: «Es war in den letzten Spielzeiten ein Pluspunkt, dass wir den grössten Teil des Kaders schon zu Beginn der Vorbereitung zusammenhatten. Gerade in diesem Sommer waren die Neuen relativ schnell in ihren Wohnungen, das macht viel aus. Ich weiss, wovon ich rede. Die ersten drei Monate war ich in Berlin im Hotel, da drehst du fast durch, weil du keine eigenen vier Wände hast, in die du dich zurückziehen kannst.»

Aus seiner Anfangszeit im Sommer 2019 sind nur noch vier Spieler im aktuellen Kader. Eine Bilanz, die den Schweizer Erfolgscoach überrascht: «Vier Spieler? Das ist schon Wahnsinn! Aber ein System ist das nicht, die hohe Fluktuation hat sich eher so ergeben.»

Wichtig ist aus Sicht Fischer, dass die Spieler auch menschlich passen. Dabei kommt es auf bestimmte Charakterzüge an: «Bei Gesprächen mit möglichen Neuzugängen sagen wir ihnen das auch. Es werden am Schluss zwar nicht alle gleich gut kämpfen, gleich gut laufen, aber jeder muss gewillt sein. Und jeder muss das kollektive Denken haben, sich in eine Mannschaft einzuordnen.»

