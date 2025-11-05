Milan erzielt einen historischen Rekordumsatz

Der AC Mailand blickt finanziell auf eine erfolgreiche Saison 2024/25 zurück.

Die Rossoneri haben am Mittwoch Zahlen zur vergangenen Spielzeit veröffentlicht. Demnach wurde ein Gewinn in Höhe von 3 Mio. Euro erzielt. Es ist das dritte aufeinanderfolgende Jahr, in dem Milan schwarze Zahlen schreiben konnte. In Sachen Umsatz wurde sogar ein neuer Rekord erzielt: Er beträgt insgesamt 494,5 Mio. Euro und fällt damit rund 10 Prozent höher aus als im Vorjahr. Knapp 70 Mio. Euro wurden durch Einnahmen bei den Heimspielen erzielt. Rund 15 Mio. Euro kamen durch Sponsoren und kommerzielle Partner hinzu. Die Einnahmen aus TV-Verträgen betrugen mehr als 150 Mio. Euro. Durch Spielerverkäufe wurden weitere 83,17 Mio. Euro umgesetzt. Dazu gab es Einnahmen in Höhe von 35 Mio. Euro aus anderen Quellen.

Auch die Kosten stiegen jedoch. Mit 478,5 Mio. Euro waren sie 41 Mio. Euro höher als noch in der Vorsaison.

Peter Schneiter 5 November, 2025 18:54