Conte-Zukunft bei Inter: Das ist der aktuelle Stand

Noch steht nicht definitiv fest, ob Antonio Conte Inter Mailand auch in der kommenden Saison trainiert. Der 51-Jährige bleibt aber gelassen.

Am Freitagabend können die Nerazzurri im Europa League-Final gegen den FC Sevilla einen grossen Titel einheimsen. Es könnte das letzte Spiel von Conte als Inter-Coach sein. Nach dem Saisonfinale in der Serie A tobte dieser regelrecht und griff öffentlich die Klubführung an. Conte könnte seinen Job nach nur einem Jahr aufgeben.

Die entscheidenden Gespräche werden nach dem Europa League-Final stattfinden. Laut “Sky Italia” bleibt Conte vorerst gelassen und fokussiert sich voll und ganz auf die Aufgabe gegen Sevilla. “Über die Jahre habe ich gelernt, dass man sich zur gegeben Zeit mit manchen Dingen beschäftigen sollte und gerade will ich wirklich diese Gelegenheit nutzen”, sagt er.

Contes Vertrag bei Inter läuft eigentlich noch bis 2022. Ob er tatsächlich eine Zukunft im Verein hat, könnte bereits am Wochenende oder spätestens Anfang der nächsten Woche entschieden werden.

psc 21 August, 2020 10:39