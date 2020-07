Juve in Gesprächen mit Mittelfeldprofi Manuel Locatelli

Juventus hat mit dem italienischen Mittelfeldspieler Manuel Locatelli einen weiteren Neuzugang für den Sommer im Visier.

Laut “tuttosport” laufen zwischen den Turinern und Sassuolo, wo der 22-Jährige bis 2023 unter Vertrag steht, sogar schon Gespräche. 25 Mio. Euro Ablöse stehen als Forderung im Raum. Diesen Betrag will Juve für Locatelli allerdings nicht aufbringen. Stattdessen soll der derzeit an Perugia verliehene Hans Nicolussi Caviglia in den Deal eingebunden werden, um den Preis zu senken.

Die beiden Vereine hegen gute Beziehungen und konnten in den vergangenen Jahres bereits mehrere Transfers (u.a. Merih Demiral) abwickeln. Im Sommer könnte mit Ex-Milan-Profi Locatelli also ein weiterer Spieler hinzukommen. Dieser bestritt in der laufenden Saison 27 Ligapartien für Sassuolo. Dabei assistierte er bei vier Treffern.

psc 13 Juli, 2020 11:47