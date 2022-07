1:1! FC Basel verspielt gegen Servette spät die Führung

Der FC Basel verpasst trotz Führung gegen Servette einen Sieg. Am Ende steht es nur 1:1.

In die neue Super-League-Saison waren der FC Basel und Servette je mit einem Sieg gestartet. Im direkten Duell gab es am Sonntag jedoch ein Remis. Der FC Basel ging unmittelbar vor Halbzeitpfiff durch Dan Ndoye (45.+1) in Führung. Über die Zeit retten, konnten die Bebbi das Ergebnis allerdings nicht. In der 87. Minute glich Théo Valls für die Gäste aus Genf aus und bescherte seinem Team somit einen Punktgewinn.

adk 24 Juli, 2022 16:12