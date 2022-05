Entscheidung gefallen: Leihspieler Joelson Fernandes bleibt beim FC Basel

Leihspieler Joelson Fernandes wird auch in der kommenden Saison für den FC Basel auflaufen.

Der 19-jährige Flügelstürmer ist seit vergangenem Sommer von Sporting an die Bebbi ausgeliehen. Grundsätzlich läuft der Leihvertrag bis Juni 2023, der Topklub aus Lissabon besitzt aber eine Option für eine vorzeitige Rückkehr des Youngsters in diesem Sommer. Davon wird der Verein gemäss “Record” aber keinen Gebrauch machen. Der FCB kann also auch in der neuen Saison mit Fernandes planen. Im Anschluss besteht sogar eine Kaufoption. Die verankerte Ablöse soll allerdings 10 Mio. Euro betragen, was den Baslern zu teuer sein dürfte.

Fernandes bestritt in der abgelaufenen Saison 22 Pflichtspiele für die FCB-Profis. Dabei ist ihm kein Treffer geglückt. Zwei Assists stehen immerhin zu Buche.

psc 30 Mai, 2022 17:52