Vor Topspiel

FC Thun muss mehrere Wochen auf Heule verzichten

Autor: Sören Mundt | Publiziert: 1 Februar, 2026 09:37
Der FC Thun hat einen personellen Rückschlag zu verkraften. Aussenverteidiger Michael Heule fällt aufgrund einer Muskelverletzung vorerst aus. Der Klub teilte am Sonntag mit, dass sich der 24-Jährige im Bereich der linken Hüfte verletzt hat und voraussichtlich rund drei Wochen pausieren muss.

Damit fehlt Heule dem Tabellenführer in einer wichtigen Phase der Saison. Bereits am Sonntag steht für Thun das Auswärtsspiel beim FC Basel an. Die Basler wiederum sind unter Zugzwang: Um ihre Chancen auf die Titelverteidigung zu wahren, ist ein Sieg gegen den Aufsteiger aus dem Berner Oberland nahezu Pflicht.

Zwar sind noch 17 Spieltage zu absolvieren, doch der aktuelle Rückstand von zehn Punkten auf Thun wiegt bereits schwer. Mit Stephan Lichtsteiner wurde zuletzt auch ein neuer Trainer verpflichtet.

