Ex-Super League-Stürmer Evann Guessand vor 30 Mio. Euro-Wechsel auf die Insel

Der ivorische Angreifer wird wohl für über 30 Mio. Euro von Nizza in die Premier League wechseln.

Der 24-Jährige hat bereits grünes Licht für die Reise auf die Insel erhalten. Konkret geht es für Guessand zu Aston Villa: Der Klub aus Birmingham wird laut Fabrizio Romano 30 Mio. Euro plus bis zu 5 Mio. Euro Boni zahlen.

In der abgelaufenen Spielzeit hat der Angreifer in 33 Ligue 1-Spielen zwölf Treffer und neun Assists beigesteuert. Damit hat er sich nun für ein Engagement in der Premier League aufdrängen können.

Guessand hat auch Erfahrungen in der Schweiz gesammelt: In der Saison 2020/21 wurde er an Nizzas Partnerklub Lausanne-Sport ausgeliehen und erzielte in 34 Super League-Spielen sieben Treffer. Dazu hat er fünf Assists geliefert.

psc 6 August, 2025 11:53