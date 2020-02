FC Sion: Johan Djourou fällt mindestens 3 Wochen aus

Johan Djourou steht dem FC Sion mindestens drei Wochen nicht zur Verfügung.

Der 33-jährige Abwehrspieler musste bei der 0:1-Niederlage bei den Young Boys am vergangenen Samstag nach nur 14 Minuten ausgewechselt werden, nachdem er sich am rechten Oberschenkel verletzt hatte. In einem Statement schreiben die Walliser, dass Djourou in der Folge “mindestens” 3 Wochen pausieren muss. Zur Blessur werden keine genaueren Angaben gemacht.

Der Ex-Nati-Verteidiger unterschrieb in Sion Ende Januar einen Vertrag bis Saisonende.

psc 11 Februar, 2020 14:02