Kevin Bua kehrt in die Schweiz zurück

Nach einer Saison in der zweithöchsten spanischen Liga kehrt Kevin Bua in die Super League zurück.

Der gebürtige Genfer heuert beim FC Sion an, wo er einen Vertrag über drei Jahre bis 2024 unterzeichnet. Kevin Bua wurde bei Servette ausgebildet und spielte auch schon für die Deutschschweizer Klubs FC Zürich und FC Basel an. In der abgelaufenen Spielzeit gelangen dem Flügelstürmer in 20 Ligaspielen vier Treffern. Nach einem Jahr in seiner zweiten Heimat ist Schluss mit dem Fussball in Spanien und Bua läuft fortan wieder in der Schweiz auf.

psc 12 Juli, 2021 22:44