Sion nimmt Mittelfeldspieler Ali Kabacalman unter Vertrag

Der FC Sion bestätigt einen weiteren Neuzugang für die kommende Saison: Ali Kabacalman stösst zu den Wallisern.

Der 27-jährige Mittelfeldspieler war zuletzt während vier Jahren bei Yverdon-Sport tätig und hatte als Stammspieler massgeblichen Anteil am Aufstieg der Romands in die Super League in der vergangenen Spielzeit. Trotzdem wechselt er nun den Klub und unterschreibt in Sion.

Ursprünglich stammt der Spielmacher aus der Nachwuchsabteilung des FC Monthey. Später wurde er auch bei Lausanne-Sport ausgebildet.

👋🏻 𝗔𝗟𝗜 𝗞𝗔𝗕𝗔𝗖𝗔𝗟𝗠𝗔𝗡 Le milieu de terrain 𝗔𝗹𝗶 𝗞𝗮𝗯𝗮𝗰𝗮𝗹𝗺𝗮𝗻 (27 ans) s’engage librement en faveur du FC Sion ! Le communiqué 👉🏻 https://t.co/YbNDoOjUZM#BienvenueAli❤️🤍 pic.twitter.com/XTnEmnLEjz — FC Sion (@FCSion) July 13, 2023

psc 13 Juli, 2023 20:12