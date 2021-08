Yverdon Sport bedient sich beim FC Sion

Erfahrung für Yverdon Sport: Das Schlusslicht der Challenge League holt sich den Erstligaspieler Christian Zock vom FC Sion in den Kader.

Christian Zock (27) sucht sich nach vier Jahren in Diensten des FC Sion eine neue Herausforderung und schliesst sich per sofort Yverdon Sport an. Wie lange die Zusammenarbeit datiert ist, gibt der Zweitligist nicht bekannt.

“Ich möchte mich beim FC Sion und seinem Präsidenten für dieses tolle Abenteuer im Wallis bedanken. Heute freue ich mich darauf, mit Yverdon Sport ein neues zu beginnen. Ich denke, dass die Mannschaft nicht dort steht, wo sie in der Tabelle stehen sollte. Ich hoffe, dass ich ihr helfen kann, wieder nach oben zu kommen”, äussert sich Zock zum Wechsel.

Der vierfache Nationalspieler Kameruns bringt einiges an Erfahrung mit. Zock kommt auf 64 Spiele in der Super League und 28 in der Challenge League.

🟢 𝐁𝐈𝐄𝐍𝐕𝐄𝐍𝐔𝐄, 𝐂𝐇𝐑𝐈𝐒𝐓𝐈𝐀𝐍 ⚪️

Christian Zock est la nouvelle recrue d’YS! Le milieu de terrain (27 ans) arrive en provenance du FC Sion et apportera toutes ses qualités au collectif d’Uli Forte. ➡️ Communiqué complet sur notre site !#BienvenueChristian #AllezYS pic.twitter.com/i6kH1awCqN — Yverdon Sport (@yverdonsport) August 27, 2021

