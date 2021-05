FC Zürich bindet Rohner für zwei Jahre

Nach dem Klassenerhalt in der Super League treibt der FC Zürich die Kaderplanung voran. Eigengewächs Fabian Rohner erhält einen neuen Vertrag.

Der auslaufende Vertrag zwischen dem FC Zürich und Fabian Rohner (22) wird um zwei Jahre bis 2023 verlängert. Das gibt der Stadtclub offiziell bekannt.

“Nach seiner Rückkehr vom FC Wil 1900 konnte sich Fabian in der abgelaufenen Saison kontinuierlich steigern und mit seinen guten Auftritten überzeugen. Mit seiner Dynamik und Abschlussstärke ist er zudem in unserem Team variabel einsetzbar”, erklärt FCZ-Sportchef Marinko Jurendic den Vorgang.

Rohner absolvierte in der Saison 2020/21 insgesamt 22 Spiele in der Super League, zwölf davon von Anfang an. Bis auf die Leihe zum FC Wil 1900 befindet sich der Aussenbahnspieler bereits seit zwei Jahren beim FC Zürich.

https://twitter.com/fc_zuerich/status/1398302979753709569?s=20

aoe 29 Mai, 2021 11:04