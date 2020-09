Der FCZ bleibt bei Forderung für Simon Sohm hart

Der FC Zürich gibt in den Verhandlungen um einen möglichen Wechsel von Jungstar Simon Sohm in die Serie A nicht nach.

Italienischen Medienberichten zufolge bleibt FCZ-Präsident Ancillo Canepa bei seiner Forderung in Höhe von 8 Mio. Euro für den Mittelfeldspieler, der diesen Monat von Vladimir Petkovic bereits für die Schweizer Nati aufgeboten wurde. Der FC Parma will angeblich nicht mehr als 6 Millionen zahlen. Ob es noch zu einem Deal kommt, ist offen und entscheidet sich spätestens bis zum 5. Oktober, wenn das Transferfenster in Italien schliesst. Simon Sohm steht in Zürich bis 2023 unter Vertrag. Er ist ein Eigengewächs des Vereins.

psc 30 September, 2020 15:30