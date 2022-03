Knappes 2:1! Servette setzt sich im Heimspiel gegen Sion durch

Der Servette FC setzte sich am Sonntag in der 27. Runde der Super League knapp mit 2:1 gegen den FC Sion durch.

Während der Servette FC dank drei Punkten und Tabellenplatz fünf noch weiter von Europa träumen darf, kommt der FC Sion in der Tabelle nicht voran – und rangiert weiter auf Platz sieben. Die Hausherren gingen im Stade de Genève in der 25. Minute dank Timothé Cognat in Führung. Filip Stojilkovic machte es in der 33. Minute aber für die Gäste wieder ausgeglichen. Vor der Pause traf für Servette noch Kastriot Imeri (44.) – am Ende blieb es beim 2:1.

adk 20 März, 2022 16:10