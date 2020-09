Ex-YB-Verteidiger Saidy Janko geht nach Griechenland

Nach seinem einjährigen Engagement bei den Young Boys zieht es den Schweizer Rechtsverteidiger Saidy Janko wohl nach Griechenland.

YB hat den 24-jährigen Porto-Profi in diesem Sommer nicht definitiv übernommen. In Portugal plant man allerdings auch nicht mehr mit Saidy Janko. Laut griechischen Medienberichten hat PAOK Saloniki mit Porto nun eine Übereinkunft für eine Leihe mit Kaufoption in Höhe von 2 Mio. Euro erzielt.

PAOKs Trainer Abel Fereira soll grosse Stücke auf den früheren Schweizer U21-Nationalspieler mit Vergangenheit in England, Schottland und Frankreich halten. Ein Deal steht vor dem Abschluss.

psc 7 September, 2020 19:28