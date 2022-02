Exklusiv: YB holt Yann Kasai für die U21 zurück

Die Young Boys holen den früheren Stürmer Yann Kasai zurück und integrieren diesen bis Saisonende in der U21.

Der inzwischen 23-Jährige war zwischen 2016 und 2018 phasenweise schon einmal für die U21 der Berner aktiv. Danach wechselte er für anderthalb Jahre zum FC Zürich. Etoile Carouge und zuletzt der FC Dornbirn in Österreich waren weitere Stationen des Schweizers mit kongolesischen Wurzeln. Kasai unterschreibt nach Informationen von 4-4-2.ch bei YB einen Vertrag bis Saisonende. Sollte sich der Mittelstürmer bewähren, könnte er auch länger bleiben und hätte dann auch Perspektiven für eine Integration ins Super League-Team.

Mit einer Grösse von 1.92 Meter bringt Kasai vor allem ein physisches Element in seine neue Mannschaft. In der aktuellen Spielzeit lief er in der 2. Liga Österreichs 14 Mal auf. Dabei glückte ihm ein Treffer.

