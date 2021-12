Meschack Elia will für Kongo an der WM-Quali spielen

Meschack Elia vom BSC Young Boys hat keine Zweifel daran aufkommen lassen, dass er mit der Nationalmannschaft der Demokratischen Republik Kongo an den kommenden Spielen für die WM-Qualifikation teilnehmen wird.

Rechtzeitig zum Weihnachtsfest hat Meschack Elia einer ganzen Nation ein grosses Präsent unter den Baum gelegt. In einer Live-Schalte auf seinem Facebook-Account kündigte der 24-Jährige an, dass er unbedingt an den Partien in der WM-Qualifikation für die kommende Weltmeisterschaft in Katar teilnehmen möchte.

“Ich bin sehr entschlossen zu kommen und meiner Nation im März zu dienen”, sagte Elia. “In Bezug auf den Fall, der am Court of Arbitration for Sports verhandelt wird, bin ich in Erwartung, dass es schnell zu Ende gehen wird.” Zuletzt kursierten Gerüchte, dass er in seinem Heimatland, der Demokratischen Republik Kongo, den Status eines Ausgewiesenen besitzen würde. Dem tritt Elia mit einer deutlichen Geste entgegen.

Um die Spekulationen zu widerlegen, hält der 24-Jährige seinen Pass in die Kamera. “Ich habe nie einen Asylantrag gestellt, ich reise ruhig mit meinem Pass und meiner Arbeitserlaubnis”, kommentierte Elia.

Meschack Elia zu Strafe an Ex-Klub verurteilt

Hintergrund: Im Jahr 2019 sollte Elia, der für TP Mazembe spielte, für 700.000 Euro inklusive Kaufoption an den RSC Anderlecht ausgeliehen werden. Der Transfer kam jedoch nicht zustande, weil Elia in die Schweiz geflohen war und dann entgegen allen Erwartungen beim BSC Young Boys unterschrieb. Mazembe reichte daraufhin Klage gegen Elia und YB bei der FIFA ein.

Die FIFA hatte Elia zur einer Zahlung von etwa 550.000 Euro Strafe verurteilt. YB hatte dagegen Rekurs eingelegt. Das endgültige Urteil in diesem Fall steht noch aus.

aoe 25 Dezember, 2021 12:11