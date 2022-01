US Salernitana arbeitet an Verpflichtung von Nsame

YB droht der Abgang von Stürmer Jean-Pierre Nsame. US Salernitana will den 28-Jährigen offenbar ausleihen.

Wie der italienische Transferexperte Nicolò Schira via Twitter vermeldet, arbeitet US Salernitana an einem Transfer von Jean-Pierre Nsame. Demnach will der Serie-A-Klub den Angreifer zunächst bis Saisonende ausleihen und sich eine Kaufoption in Höhe von drei Millionen Euro sichern. Diese könnte automatisch greifen, sollten die Italiener den Klassenerhalt schaffen.

⏳Jean-Pierre #Nsame to #Salernitana from #YoungBoys on loan with option to buy (€3M), which could become obligation if Salernitana stay in Serie A. #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) January 23, 2022

Nsame, der 2017 von Servette FC zu YB wechselte, besitzt beim amtierenden Schweizer Meister noch einen bis 2023 gültigen Kontrakt. In der laufenden Saison kam er jedoch ob eines Kreuzbandrisses noch nicht zum Einsatz.

adk 23 Januar, 2022 18:01