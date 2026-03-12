YB-Profi Alvyn Sanches steht vor Premiere und grosser Herausforderung

YB-Profi Alvyn Sanches wird am Sonntag erstmals auswärts bei seinem Jugendklub Lausanne-Sport an. Das Wiedersehen mit alten Weggefährten ist für den 23-Jährigen und seine Mannschaft mit einer grossen Herausforderung verbunden.

Zuletzt haben die Berner gegen Lausanne nämlich gleich dreimal in Folge verloren. Gegen kein anderes Team weist YB aktuell eine derart katastrophale Bilanz auf. In der laufenden Saison gab es im Oktober des vergangenen Jahres in Lausanne eine 0:5-Klatsche. Alvyn Sanches war da nach seinem Kreuzbandriss noch nicht dabei. Bei der 1:3-Niederlage im Wankdorf stand Sanches in der Startelf, konnte die Niederlage aber nicht verhindern.

Dies soll sich am Sonntag ändern. Der 23-Jährige hat in den letzten Wochen noch einmal Schritte nach vorne gemacht und ist in der YB-Offensive inzwischen der Taktgeber. Bei der 1:2-Niederlage gegen Tabellenführer Thun erzielte er letztes Wochenende das einzige Tor der Stadtberner. Daran will er in Lausanne anknüpfen.

Das Spiel ist enorm wichtig: Mit einem Sieg kann YB seine Position in den Top 6 zementieren. Bei einer Niederlage wird es noch einmal knapp. Und zwar nicht nur gegen Lausanne, sondern auch das formstarke Luzern, das mit einem Sieg seinerseits noch einmal aufschliessen könnte.