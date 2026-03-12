SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
In Lausanne

YB-Profi Alvyn Sanches steht vor Premiere und grosser Herausforderung

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 12 März, 2026 11:02
YB-Profi Alvyn Sanches steht vor Premiere und grosser Herausforderung

YB-Profi Alvyn Sanches wird am Sonntag erstmals auswärts bei seinem Jugendklub Lausanne-Sport an. Das Wiedersehen mit alten Weggefährten ist für den 23-Jährigen und seine Mannschaft mit einer grossen Herausforderung verbunden.

Zuletzt haben die Berner gegen Lausanne nämlich gleich dreimal in Folge verloren. Gegen kein anderes Team weist YB aktuell eine derart katastrophale Bilanz auf. In der laufenden Saison gab es im Oktober des vergangenen Jahres in Lausanne eine 0:5-Klatsche. Alvyn Sanches war da nach seinem Kreuzbandriss noch nicht dabei. Bei der 1:3-Niederlage im Wankdorf stand Sanches in der Startelf, konnte die Niederlage aber nicht verhindern.

Dies soll sich am Sonntag ändern. Der 23-Jährige hat in den letzten Wochen noch einmal Schritte nach vorne gemacht und ist in der YB-Offensive inzwischen der Taktgeber. Bei der 1:2-Niederlage gegen Tabellenführer Thun erzielte er letztes Wochenende das einzige Tor der Stadtberner. Daran will er in Lausanne anknüpfen.

Das Spiel ist enorm wichtig: Mit einem Sieg kann YB seine Position in den Top 6 zementieren. Bei einer Niederlage wird es noch einmal knapp. Und zwar nicht nur gegen Lausanne, sondern auch das formstarke Luzern, das mit einem Sieg seinerseits noch einmal aufschliessen könnte.

Mehr Dazu
Jaouen Hadjam schwer verletzt

Exklusiv: YB packt Junior Ligue und Michael Heule auf die Liste
U. a. GC interessiert

Exklusiv: YB-Talent Lutfi Dalipi weckt Begehrlichkeiten – Ausleihe möglich
Als Lee-Vertreter

Exklusiv: YB-Stürmer im Anflug auf GC
Schon zwei Angebote

Exklusiv: England-Klub bei FCZ-Verteidiger Junior Ligue in der Pole Position
Nach Platzverweisen

Odera vom FCZ & Raveloson von YB werden drakonisch bestraft
Mehr entdecken
In Lausanne

YB-Profi Alvyn Sanches steht vor Premiere und grosser Herausforderung

12.03.2026 - 11:02
Ins Ausland

Lugano droht der Abgang von Top-Verteidiger Antonios Papadopoulos

10.03.2026 - 15:01
In Thun glücklich

Rückkehr zu YB oder Verbleib in Thun? Imeri mit Fingerzeig zur Zukunftsplanung

9.03.2026 - 15:52
Duell mit Thun

Loris Benito wagt vor Berner Derby eine mutige Prognose

6.03.2026 - 19:03
Übernahme im Sommer

YB hat mit Chris Bedia einen festen Plan

3.03.2026 - 23:43
Geld wird falsch verteilt

SFL-Boss Claudius Schäfer übt Kritik an der UEFA

26.02.2026 - 13:39
Wechsel in die MLS

YB bestätigt den Abgang von Stürmer Sergio Cordova

24.02.2026 - 16:20
Anderswo zugeschlagen

Spycher erklärt: Deshalb hat YB keinen neuen Innenverteidiger geholt

23.02.2026 - 16:08
Kein definitiver Abgang

YB kann Sergio Cordova erst einmal nur verleihen

23.02.2026 - 11:44
Alles ungewiss bei Sheffield

YB hat bei Transfer von Yan Valery von sehr wirrer Situation profitiert

20.02.2026 - 11:50