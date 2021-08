Haris Seferovic bei Benfica-Sieg verletzt ausgewechselt

Unschönes Pflichtspieldebüt für den Schweizer Nati-Stürmer Haris Seferovic in dieser Saison: Beim 2:0-Sieg Benficas in der Champions League-Quali wird der 29-Jährige verletzt ausgewechselt.

Seferovic steht in der Startelf, muss das Spiel in der 37. Minute beim Stand von 0:0 allerdings verlassen. Offenbar zieht er sich eine muskuläre Verletzung an der linken Wade zu. Wie schwerwiegend diese ausfällt, ist noch unklar.

Benfica siegt auswärts bei Spartak Moskau dennoch 2:0 und verschafft sich eine gute Ausgangslage für den Einzug in die Champions League-Playoffs. Am Samstag geht es mit dem Ligaauftakt weiter. Seferovic dürfte dann eher nicht dabei sein.

Mit Mario Gavranovic muss ein anderer Schweizer Nati-Stürmer zuschauen: Beim 1:1 zwischen Dinamo Zagreb und Legia Warschau, ebenfalls in der CL-Quali, sitzt er während 90 Minuten auf der Ersatzbank.

psc 4 August, 2021 22:45