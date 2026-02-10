SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
In Portugal

José Mourinho erhält im Sommer seinen langjährigen Traumjob angeboten

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 10 Februar, 2026 13:33
José Mourinho erhält im Sommer seinen langjährigen Traumjob angeboten

Für José Mourinho könnte im Sommer ein langersehnter Traum in Erfüllung gehen. Dem 63-Jährige wird wohl jener Job angeboten, den er sich schon immer gewünscht hat.

Es geht um den Posten des portugiesischen Nationaltrainers. Diesen reizt «The Special One» schon lange, wie er auch schon mehrfach öffentlich verkündet hat. «ESPN» berichtet nun, dass die portugiesischen Verbandsbosse sehr konkret über eine Verpflichtung von Mourinho nachdenken.

Dieser könnte nach der WM Roberto Martinez ablösen. Der 52-jährige Spanier ist seit drei Jahren im Amt. Eine Vertragsverlängerung ist angeblich nicht mehr geplant.

Stattdessen könnte man den Weg mit Mourinho einschlagen. Dieser ist auf diese Saison hin bereits in die Heimat zurückgekehrt und zurzeit Trainer von Benfica. Sein dortiger Vertrag läuft zwar noch bis 2027, würde aber sicherlich aufgelöst, falls sich die Gelegenheit bei der portugiesischen Nationalelf tatsächlich ergeben sollte.

