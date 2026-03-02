SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Gravierende Verletzung?

Cristiano Ronaldo droht die WM zu verpassen

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 2 März, 2026 14:15
Cristiano Ronaldo könnte sich am Wochenende derart schwer verletzt haben, dass sogar die WM-Teilnahme in Gefahr ist.

Der 41-jährige Portugiese wurde beim 3:1-Sieg von Al-Nassr bei gegen Al-Fayha am Samstag vorzeitig ausgewechselt. Trainer Jorge Jesus sagte nach der Partie: «Ronaldo litt unter Muskelschwäche und das medizinische Personal wird dringend notwendige Tests durchführen, um seinen Zustand festzustellen.» Die «Mundo Deportivo» und auch andere Zeitungen berichten, dass die Blessur des Superstars durchaus gravierend sein könnte.

Eine genaue Diagnose steht noch aus, selbst eine WM-Teilnahme könnte jedoch den Berichten zufolge in Gefahr sein.

Ronaldo hat in dieser Saison bislang noch keine Blessuren erlitten. Zuletzt hat er nach einem Vertragszwist zwei Partien verpassen, kehrte aber inzwischen wieder in den Kader zurück.

