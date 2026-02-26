Rückkehr nach Europa?
Cristiano Ronaldo will nächste Saison wieder in der Champions League spielen
Cristiano Ronaldo könnte nach der WM tatsächlich nach Europa zurückkehren. Der Portugiese möchte noch einmal in der Königsklasse antreten.
Von dort hat er sich mit seinem Wechsel nach Saudi-Arabien Anfang 2023 verabschiedet. Gemäss «indykaila News» hat Ronaldo seine Entscheidung nun getroffen. Um das Unterfangen in die Tat umzusetzen, müsste der 41-Jährige wieder zu einem europäischen Klub wechseln.
Möglichkeiten gibt es viele. Sein Ex-Verein Sporting wäre eine davon. Noch ist allerdings völlig offen, wo Ronaldo unterkommt.
Ohnehin läuft sein Vertrag bei Al-Nassr eigentlich noch bis Sommer 2027. Anfang dieses Jahres gab es aber Ungereimtheiten: Wegen offenbar ausbleibender Lohnzahlungen hat Ronaldo mehrere Partien verpasst. Zuletzt hat er zwar wieder betont, dass er sich in Saudi-Arabien sehr wohlfühlt, möglicherweise wird er sich als Profi aber bald verabschieden.
