SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Rückkehr nach Europa?

Cristiano Ronaldo will nächste Saison wieder in der Champions League spielen

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 26 Februar, 2026 10:28
Cristiano Ronaldo will nächste Saison wieder in der Champions League spielen

Cristiano Ronaldo könnte nach der WM tatsächlich nach Europa zurückkehren. Der Portugiese möchte noch einmal in der Königsklasse antreten.

Von dort hat er sich mit seinem Wechsel nach Saudi-Arabien Anfang 2023 verabschiedet. Gemäss «indykaila News» hat Ronaldo seine Entscheidung nun getroffen. Um das Unterfangen in die Tat umzusetzen, müsste der 41-Jährige wieder zu einem europäischen Klub wechseln.

Möglichkeiten gibt es viele. Sein Ex-Verein Sporting wäre eine davon. Noch ist allerdings völlig offen, wo Ronaldo unterkommt.

Ohnehin läuft sein Vertrag bei Al-Nassr eigentlich noch bis Sommer 2027. Anfang dieses Jahres gab es aber Ungereimtheiten: Wegen offenbar ausbleibender Lohnzahlungen hat Ronaldo mehrere Partien verpasst. Zuletzt hat er zwar wieder betont, dass er sich in Saudi-Arabien sehr wohlfühlt, möglicherweise wird er sich als Profi aber bald verabschieden.

Mehr Dazu
Rückkehr nach Europa

Ex-Basler Raoul Petretta bei zwei Bundesliga-Klubs im Gespräch
Werbung

Harry Kane holt einen Nationalmannschaftskollegen zu den Bayern
Ein Ausblick

Die spannendsten bevorstehenden Fussball-Events, die man nicht verpassen sollte
Intensive Kontakte

Berater Pini Zahavi will Alaba nach Saudi-Arabien bringen
Im Fokus

Jungstar Manzambi steht auch bei türkischem Topklub auf der Liste
Mehr entdecken
Rückkehr an die Seitenlinie?

Jürgen Klopp könnte Red Bull bereits im Sommer wieder verlassen

26.02.2026 - 10:50
Rückkehr nach Europa?

Cristiano Ronaldo will nächste Saison wieder in der Champions League spielen

26.02.2026 - 10:28
Keeper wird wechseln

Besiktas einigt sich mit ManUtd über Wechsel von Altay Bayindir

25.02.2026 - 17:46
Muss zuschauen

Benfica hat mit Berufung gegen Prestianni-Sperre keinen Erfolg

25.02.2026 - 16:01
Nach Rauswurf beim FCW

Ex-Winti-Coach Ognjen Zaric startet in Österreich richtig durch

25.02.2026 - 15:31
Öffentliche Bestätigung

Galatasaray kämpft weiterhin um Hakan Calhanoglu

25.02.2026 - 15:11
Ins Gespräch gebracht

Zwei MLS-Klubs wollen sich Bodö-Star Jens Petter Hauge krallen

25.02.2026 - 14:31
Wichtige Merkmale

5 Elemente, die eine erfolgreiche Fussballstrategie ausmachen

25.02.2026 - 13:53
Aus für den Vorjahresfinalisten

Manuel Akanji unterläuft Riesenbock und Inter scheitert

24.02.2026 - 22:51
Stellung bezogen

Prestianni behauptet, dass ihn Vinicius als Zwerg beleidigt hat

24.02.2026 - 17:29