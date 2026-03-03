Cristiano Ronaldo könnte aus Saudi-Arabien geflohen sein

Die politischen Unruhen im arabischen Raum haben Cristiano Ronaldo offenbar zur Flucht aus Saudi-Arabien gebracht.

Der Privatjet des 41-jährigen Portugiesen flog am Montagabend von der saudischen Hauptstadt nach Madrid, wie Daten von «Flightradar24» bestätigen. Es wird vermutet, dass Cristiano Ronlado mit seiner Familie an Bord war. Bestätigt ist dies allerdings noch nicht. Nach dem Kriegsbeginn im Nahen Osten in den vergangenen Tagen würde es nicht überraschen. Unter anderem wurden zuletzt auch US-Botschaften in Riad angegriffen.

Ronaldo legt mit seiner Lebenspartnerin Georgina Rodriguez und seinen fünf Kindern in der Hauptstadt Saudi-Arabiens. Am Samstag stand CR7 noch auf dem Platz, verletzte sich dabei jedoch in der Schlussphase. Es wird bereits spekuliert, dass er eine längere Pause einlegen muss. Weitere Untersuchungen stehen an. Möglicherweise hat die Reise nach Madrid auch damit zu tun.

Update: Ronaldo weilt laut Fabrizio Romano weiterhin in Saudi-Arabien und lässt sich auf dem Trainingsgelände von Al-Nassr wegen seiner Blessur behandeln. Er ist mit seiner Familie somit definitiv (noch) nicht nach Madrid gereist.