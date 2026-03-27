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Für welches Land?

Bayern-Juwel Maycon Cardozo muss eine knifflige Entscheidung treffen

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 27 März, 2026 11:00
Bayern-Juwel Maycon Cardozo muss eine knifflige Entscheidung treffen

Bayern Münchens Shootingstar Maycon Cardozo steht vor einer wegweisenden Entscheidung: Das Supertalent könnte sowohl für die portugiesische wie auch für die brasilianische Nationalmannschaft auflaufen.

Der erst 17-jährige Angreifer hat beim FC Bayern einen enorm steilen Aufstieg hingelegt: Nur gut ein Jahr nach seiner Ankunft an der Säbener Strasse und der Integration in die U17 debütierte er am 6. März bereits in der Bundesliga und erhielt ausserdem einen langfristigen Fördervertrag. Cardozo wird nun von zwei Verbänden umworben, für die er spielberechtigt ist. Laut «Bild» bemüht sich Portugal schon länger um den Youngster. Dieser soll aber aktuell noch eher zu Brasilien tendieren, wo er einst geboren wurde.

Aufgewachsen ist Cardozo in Thailand, ehe er zunächst zum Global Team der Bayern stiess. Sein Talent und seine Auftritte auf dem Platz haben ihn immer weiter nach oben gebracht. Bislang wurde der steile Aufstieg nicht gebremst.

Tatsächlich ist der Aufstieg derart steil, dass die Verbände Portugals und Brasiliens den Flügelstürmer bislang noch gar nicht aufgeboten haben. Dies wird sich in Kürze ändern. In der aktuellen Länderspielpause hat ihn Brasilien aber eher überraschend nicht für die U20 berücksichtigt. Dies könnte Portugals Chancen erhöhen.

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