Cesc Fabregas wird Spieler und sogar Co-Besitzer von Como

Cesc Fabregas hat beim italienischen Zweitligisten Como 1907 einen Zweijahresvertrag als Spieler unterschrieben. Daneben hält der Spanier künftig auch Anteile am Serie-B-Klub.

Nachdem Cesc Fabregas’ Vertrag bei der AS Monaco ausgelaufen war, befand sich der 35-Jährige auf Klubsuche. Diese hat nun ein erfolgreiches Ende gefunden. Am Montag (1. August) stellte Como 1907 den Mittelfeldstar als Neuzugang vor.

Vertraglich wird der spanische Welt- und Europameister zunächst bis Ende Juni 2024 in Como seine Fussballschuhe schnüren. Doch an der Entwicklung des aktuellen italienischen Zweitligisten dürfte Fabregas auch darüber hinaus interessiert sein, denn sein Engagement beim Serie-B-Verein umfasst auch ein Investment.

Dies hat Comos Hauptgeschäftsführer Dennis Wise dem “Mirror” bestätigt. “Ihm gehört ein Teil des Klubs, er ist Aktionär. Das ist es, woran Cesc beteiligt sein möchte. Er wird viel länger hier sein als erwartet. Er hatte das Gefühl, dass es wichtig ist, langfristig Teil des Ganzen zu sein. Er konnte sehen, was wir in diesem Fussballverein erreichen wollen”, so Wise.

adk 1 August, 2022 18:00