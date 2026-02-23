Cristiano Ronaldo macht glasklare Ansage zu seiner Zukunft

Nach seinem zwischenzeitlichen Streik wegen offenbar ausbleibender Gehaltszahlungen hat Cristiano Ronaldo bei Al-Nassr wieder zweimal gespielt und gleich drei Treffer beigesteuert. Gerüchten über einen möglichen Abgang erteilt der 41-jährige Portugiese nun eine klare Absage.

Ronaldo betont in einem Gespräch mit dem saudischen TV-Sender «Thmanyah», dass er sich bei seinem Verein nach wie vor sehr wohlfühlt: «Ich bin sehr glücklich. Wie ich schon so oft gesagt habe, gehöre ich zu Saudi-Arabien. Es ist ein Land, das mich, meine Familie und meine Freunde sehr gut aufgenommen hat. Ich bin hier glücklich und möchte hierbleiben.»

CR7 steht bei Al-Nassr noch bis 2027 unter Vertrag. Einen vorzeitigen Abgang nach der WM im kommenden Sommer scheint angesichts dieser Worte ausgeschlossen. Ronaldo hat für Al-Nassr seit seiner Ankunft Anfang 2023 inzwischen 129 Pflichtspiele bestritten und dabei ganze 136 Torbeteiligungen realisiert. Er wartet aber noch auf Titel mit der Mannschaft. «Das Wichtigste ist, dass wir weiter um den Meistertitel kämpfen, wir stehen an der Spitze. Wir machen unseren Job, wir gewinnen, wir machen Druck, mal sehen, wie es am Ende der Saison aussieht“, so CR7.